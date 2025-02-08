Уголовное дело возбуждено из-за потушенного детьми Вечного огня в Кингисеппе

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) после того, как двое подростков потушили Вечный огонь, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По версии следствия, инцидент произошел вечером 5 февраля на мемориале "Роща Пятисот" в Кингисеппе. Двое подростков затушили снегом Вечный огонь, их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным "Фонтанка.ру", в причастности к инциденту заподозрили двоих мальчиков 8 и 9 лет. Школьники воспитываются в полных и благополучных семьях, на учете в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере не состоят.

Напомним, что в начале января в Кингисеппе уже возбуждали уголовное дело о реабилитации нацизма из-за потушенного Вечного огня.

фото ЗАКС.Ру