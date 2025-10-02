Прокуратура потребовала устранить недостатки капремонта дома на улице Ленина

Недостатки, допущенные при проведении капремонта дома № 25 на улице Ленина, исправят по требованию прокуратуры, сообщила 2 октября пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее представление прокурор Петроградского района внёс в адрес главы фонда капремонта Петербурга.

Как установило надзорное ведомство в ходе проверки, в 2024 году был проведён капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по улице Ленина. При этом на фасаде имеются дефекты штукатурки, балконных плит и некачественно окрашены водосточные трубы. Кроме того, внешний вид балконного ограждения и конфигурация цокольного окна не соответствует проекту, а линейные окрытия аттика не были заменены .

Прокуратура поставила на контроль фактическое устранение нарушений.

Напомним, ранее надзорное ведомство потребовало привести в порядок объект культурного наследия "Городской дом начальных училищ им. М. Г. Петрова" на Малоохтинском проспекте. Сейчас в здании располагается социально-реабилитационный центр для детей "Малоохтинский дом трудолюбия".

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба прокуратуры