Осенний призыв в Петербурге пройдёт с использованием электронных повесток

В Петербурге осенний призыв 2025 года будет проводиться с использованием электронных повесток, сообщил 2 октября врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЛенВО полковник Андрей Ефремов в ходе брифинга в ТАСС. При этом от бумажных повесток в городе решили не отказываться.

"Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных, а также врученных повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину <…> применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", — заявил Ефремов.

О введении ограничительных мер призывник сможет узнать через портал "Госуслуги". Как подчеркнул Ефремов, система Единого реестра воинского учёта содержит данные всех российских граждан, подлежащих воинскому учёту. По его словам, она также позволяет военкоматам предоставлять отсрочку без личной явки призывника. Для этого в системе должны быть сведения, подтверждающие наличие основания для отсрочки.

Ефремов также напомнил, что теперь решение о призыве на военную службу действительно в течение года. Если призывник по какой-то причине не был направлен для прохождения службы в текущем призыве, то он подлежит отправке в рамках следующей призывной кампании.

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Ефремов подчеркнул, что призывная кампания проводится в плановом порядке и не связана с проведением СВО. По его словам, призывники не будут привлекаться к выполнению задач спецоперации.

Первые отправки призывников из отборных пунктов запланированы на 15 октября. Как подчеркнул Ефремов, их направят в воинские части "только на территории Российской Федерации".

В осенний призыв на срочную службу хотят призвать около трех тысяч петербуржцев. Всего в городе подлежат призыву порядка 14 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Закон о едином реестре воинского учёта был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Согласно введённым правилам, электронные повестки считаются врученными в течение семи дней после размещения в реестре. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней призывник лишится возможности брать кредиты, выезжать за границу, управлять автомобилем, регистрировать ИП и совершать ряд иных действий.

Отметим, что электронные повестки впервые начали использовать в Петербурге в ходе осеннего призыва 2024 года. Тогда система работала в тестовом режиме. Весенний призыв 2025 года также прошёл с использованием как электронных, так и бумажных повесток.

Анастасия Луценко / Фото: скриншот трансляции ТАСС