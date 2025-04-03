Весенний призыв состоится с использованием электронных повесток

Стартовавшая весенняя призывная кампания будет проходить с использованием электронных повесток для призывников, сообщил 3 апреля врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Ленинградского военного округа Андрей Ефремов. Заявление прозвучало на брифинге в ТАСС, посвященном особенностям призыва.

— Особенностью предстоящей призывной кампании, наверное, будет являться, что она пройдет в первый раз с использованием государственной информационной системы. По сути, это централизованная база данных о всех гражданах Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток в электронном виде, — поведал Ефремов.

В то же время военкоматы продолжат рассылать повестки призывникам заказными письмами по месту жительства или месту нахождения. Также повестки будут вручаться лично, отметил представитель ЛенВО.

Сам призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. В Ленинградском округе он затронет девять регионов, исключение сделают для отдельных местностей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий в республике Коми и НАО. Первые призывники покинут сборные пункты уже 15 апреля, их направят в воинские части "только на территории Российской Федерации", отдельно отметил Ефремов.

Приблизительно четверть призванных направится в учебные части для изучения современной военной техники и присвоения военно-учетной специальности. После этого их направят в войска. Кроме того, продолжится формирование научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот.

Говоря о предыдущей призывной кампании, Ефремов отметил, что планы по ней были выполнены в полном объеме. Всего к местам несения службы были призваны более 12,5 тысяч жителей регионов, входящих в состав ЛенВО. Из них в состав научных и научно-производственных подразделений направились около 180 человек, а в спортивные роты — около 30 призывников. Наиболее организованно осенний призыв прошел в Петербурге, Ленобласти и республике Коми, уточнил спикер и поблагодарил руководство упомянутых регионов за проделанную работу.

Ранее военком Петербурга Марат Урмансов сообщил, что в весенний призыв планируется направить в Вооруженные силы около трех тысяч горожан. Оповещения о необходимости явиться в военкомат рассылаются с 11 марта, всего информированию подлежат 24 тысячи горожан.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру