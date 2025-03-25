В весенний призыв в Петербурге отправят на срочную службу три тысячи человек

Отправке в армию из Петербурга в рамках весенней призывной кампании подлежат около трех тысяч человек, сообщил 25 марта военный комиссар города Марат Урмансов на заседании в Смольном. Планируется, что первые призывники поедут со сборных пунктов уже в середине апреля, добавил он.

Сама призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. По словам Урмансова, мероприятия в этом направлении были согласованы с губернатором, утверждены начальником штаба Ленинградского военного округа "и выполняются в установленные сроки". В частности, в автомобильных школах ДОСААФ обучаются 294 человека, образовательный процесс должен завершиться до начала отправок призывников со сборных пунктов.

Всего при подготовке кампании были изучены свыше 30 тысяч подлежащих призыву человек, кандидатуры рассматривали, в том числе, представители комплектуемых воинских частей. Оповещения о необходимости явиться в военкомат в Петербурге рассылаются с 11 марта, всего информированию подлежат свыше 24 тысяч призывников.

— Подготовка к призывной кампании проводится организованно и целенаправленно. Принятые меры позволяют качественно, без нарушений и срывов решить поставленные задачи, — подытожил представленный доклад Урмансов и добавил, что план по призыву будет выполнен в установленные сроки.

В своем выступлении военком также поведал об итогах предыдущей призывной кампании, которая развернулась в октябре-декабре 2024 года. По его словам, тогда через призывные комиссии прошли более 24 тысяч призывников, из которых 37 % были признаны годными к военной службе, 44 % — годными с незначительными ограничениями, 5 % — временно негодными и 14 % — ограниченно годными и негодными к службе в армии. Всего ряды Вооруженных сил тогда пополнили около трех тысяч молодых людей, что соответствовало запланированному количеству. В основном отправке в армию на срочную службу подлежат призывники в возрасте 20-26 лет, на них пришлось почти 75 % от числа всех призванных из Петербурга.

Губернатор Александр Беглов поинтересовался у Урмансова, как проходит отправка призывников в научно-производственные подразделения Вооруженных сил. Военком поведал в ответ, что в городе существуют два таких подразделения, созданные на базе 61-го Бронетанкового ремонтного завода и при "Северной верфи". Предварительный отбор проводят сотрудники предприятий из числа призывников, которые уже там работают и имеют необходимое образование.

На заседании также выступил глава города, который отметил, что в 2024 году работа по воинскому учету, призыву на службу и военно-патриотическому воспитанию получила высокую оценку командования ЛенВО. Он также призвал привлекать к военно-патриотическому воспитанию молодежи участников СВО, ветеранов Афганской войны и кампаний в Чечне. Помимо этого, Беглов высказался о необходимости организации посещения школьниками и призывниками воинских частей и встреч с завершившими службу военными. В оставшееся до старта кампании время он попросил "завершить все подготовительные мероприятия по призыву и выполнить установленные задания".

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции Смольного