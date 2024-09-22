В осенний призыв повестки будут приходить в бумажном и электронном виде

В осенний призыв 2024 года повестки будут рассылаться как в стандартном бумажном, так и в электронном виде, передает 22 сентября РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. По словам парламентария, сейчас реестр воинского учета работает в тестовом режиме.

"Надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет", — цитирует информагентство слова депутата.

О начале тестирования реестра в трех регионах России стало известно на этой неделе.

Закон о едином реестре военнообязанных был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. В числе прочего, норма приравнивает электронные повестки призывникам к бумажным. Согласно правилам, электронные повестки считаются врученными в течение семи дней после размещения в едином реестре. В случае неявки в военкомат призывник лишится возможности получать кредиты, выезжать из России, водить машину и совершать ряд иных действий.

Фото: Минобороны России