На две тысячи таксистов составили протоколы за 10 дней

Сотрудники Госавтоинспекция провели 10-дневную проверку автомобилей такси, сообщила пресс-служба петербургской полиции 2 октября. К административной ответственности были привлечены 10% проверенных автомобилистов.

Чаще всего на водителей такси составляли протоколы в связи с нарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения. Также были зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров, включая детей.

Кроме того, одного из таксистов доставили в отдел полиции из-за отсутствия водительских прав. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства его трудоустройства в службу такси.

Наконец, девять автомобилей были доставлены на спецстоянку из-за наличия конструктивных изменений, не согласованных с ГАИ. Чаще всего речь шла об установке газовых баллонов в машине, что представляет опасность как для водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

Напомним, в конце сентября сотрудники ГАИ изъяли более 30 автомобилей по итогам проверки водителей такси. Кроме того, 56 таксистов были привлечены к административной ответственности. В комтрансе подчеркнули, что всего с начала года на спецстоянки попали более 200 транспортных средств.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба МВД