Каждую шестую машину такси забрали у водителей по итогам рейда

Свыше 30 машин такси изъяли у водителей и переместили в отделы полиции Петербурга в ходе масштабного рейда по выявлению нарушителей, сообщили в комитете по транспорту. Это приблизительно одна шестая часть от 178 автомобилей, подвергнутых проверке.

Всего с 15 по 25 сентября в городе состоялось 28 мероприятий по поиску нелегальных перевозчиков, в которых приняли участие специалисты комтранса и "Организатора перевозок", а также сотрудники ГАИ. Участники проверяли техническое состояние машин такси и наличие у водителей необходимых документов.

По итогам проверок административные протоколы вручили 56 шоферам. В частности, более 30 из них оказывали услуги такси без специальных разрешений, за что сотрудники ГАИ забрали машины. У 12 машин обнаружили технические неисправности, еще пятеро сели за руль без прав на управление транспортными средствами определенной категории, а другие девять шоферов допустили иные нарушения правил дорожного движения.

Как отметили в комтрансе, с начала года на специализированные стоянки увезли более 200 транспортных средств за нарушения водителей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру