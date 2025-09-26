Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за аварийного дома

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об уголовном деле о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на набережной Обводного канала, сообщили 26 сентября в ведомстве. Расследованием занимается Главное следственное управление СК по Петербургу.

Внимание на проблемы жильцов глава СК обратил после жалобы, поступившей в его приемную во "ВКонтакте" на якобы многолетние отказы признавать аварийным здание 1917 года постройки. Автор обращения указала на трещины в стенах дома, изношенность инженерных коммуникаций и нарушение целостности кровли и межэтажных перекрытий. По ее словам, в одном из подъездов для поддержания конструкции пришлось установить подпорные балки и аварийные стяжки.

"Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли", — отметили в СК.

Теперь руководитель регионального ГСУ Павел Выменец должен будет доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК.

Отметим, что сама история с проблемами жильцов дома Бастрыкину знакома. Жалоба на состояние дома поступила ему еще в прошлом году. В тот раз СК организовал процессуальную проверку, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Это привлекло внимание главы ведомства, который потребовал в июле 2024 года объяснить причины такого решения и сообщить о мерах по разрешению проблемы.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет