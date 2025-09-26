Скончался телеведущий Тигран Кеосаян

Актер, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни в ночь на 26 сентября, сообщила его вдова, медиаменеджер Маргарита Симоньян. Называть конкретные причины смерти она не стала. С начала года Кеосаян находился в состоянии комы.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Симоньян поблагодарила тех, кто молился о ее муже. Также она попросила не тревожить звонками ни ее, ни членов ее семьи.

О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и оказался в состоянии комы, его супруга рассказала 8 января. При этом она уточнила, что у мужа были проблемы с работой сердца.

Кеосаян родился в семье Эдмонда Кеосаяна, поставившего киноленты о приключениях Неуловимых мстителей. В свою очередь, фильмография Тиграна Кеосаяна насчитывает почти два десятка срежиссированных им кинолент. Помимо работы в кинематографе, он также снимал видеоклипы и вел передачи на телевидении. В январе 2025 года президент Владимир Путин своим указом присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ.

Андрей Казарлыга