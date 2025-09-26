На озеленение Судебного квартала потратят до 1,4 млрд рублей

Ремонтно-строительное управление Управделами президента заключило контракт на благоустройство и озеленение территории Судебного квартала на Тучковом буяне, сообщила 26 сентября "Фонтанка". Общая стоимость работ составит 1,387 млрд рублей.

Контракт предусматривает выполнение работ на проспекте Добролюбова, где строятся здания Верховного суда и Судебного департамента, а также жилой комплекс для судей и дворец танцев Бориса Эйфмана. Предполагается, что договор должен быть исполнен до конца 2028 года.

В августе РСУ заключило еще один контракт на выполнение работ на территории Судебного квартала, касающийся благоустройства без озеленения. Его сумма составила 380 млн рублей, срок действия рассчитан до середины сентября 2026 года.

Ранее появилась информация о том, что Верховный суд может переехать в Петербург во второй половине 2027 года. Этот срок был обозначен в качестве самого раннего из возможных.

Тучков буян определили в качестве места под строительство Судебного квартала в 2016 году. В 2019 году возникла идея разбить на этом месте парк, однако в итоге от ее реализации отказались и вернулись к прежнему варианту. В 2024 году срок действия разрешения на строительство продлили до 2028 года.

