Новости 11 августа 2025, 11:19

Судебный квартал благоустроят за 380 млн рублей

Судебный квартал благоустроят за 380 млн рублей

На благоустройство квартала Верховного суда на Тучковом буяне потратят 380 млн рублей, сообщила "Фонтанка.ру" 10 августа. Работы должны быть проведены до сентября 2026 года.

По данным издания, договор был заключен в начале августа. Заказчиком работ выступило Ремонтно-строительное управление управления делами президента, оно провело закупку у единственного неназванного поставщика. В документации сам объект указан как "строительство комплекса зданий в составе административных зданий Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, инженерно-технического блока, жилого комплекса на 600 квартир (с паркингом)".

Действие договора продлится до 15 сентября 2026 года. В 2025 году поставщику выделят 150 млн рублей, в 2026 году – еще 230 млн рублей.

Напомним, на территории Тучкова буяна должны возвести здание Верховного суда, его судебного департамента и дворца танцев Бориса Эйфмана. Идея о строительстве судебного квартала возникла еще в 2012 году, когда президент России Владимир Путин предложил перенести из Москвы в Петербург Высший арбитражный суд, Верховный суд и Судебный департамент при Верховном суде.

Местом строительства в 2016 году был выбран Тучков буян, тогда ожидалось, что работы завершатся к концу 2020 году. В 2019 году от властей города прозвучало предложение разбить на этом месте парк, а в 2022 году появилась документация, подразумевавшая перенос строительства жилья для судей на Большеохтинский проспект. Однако позднее было решено оставить Тучков буян под строительство судебных зданий. В начале 2023 года срок окончания строительства перенесли с 2024 на 2028 год

Анастасия Луценко









