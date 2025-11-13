Петербурженку обвинили в оправдании теракта на Университетской набережной

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Петербурга по делу об оправдании теракта на Университетской набережной, сообщил 11 ноября ТАСС со ссылкой на силовые структуры России. Задержанной предъявлено обвинение по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, в отношении женщины проводится проверка ее возможной причастности к другим преступлениям аналогичного характера.

По данным силовиков, в апреле 2023 года женщина в социальных сетях "восхваляла" теракт, совершенный Дарьей Треповой* в кафе на Университетской набережной. Тогда в результате взрыва самодельного устройства в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский, а более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам лишения свободы, признав ее виновной в теракте в кафе на Университетской набережной. Девушка принесла на встречу с военкором взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру