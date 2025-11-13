Петербург и Ленобласть снова обсудят запуск трамваев из Бугров и Новосаратовки

В 2026 году АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области" планирует начать подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) трамвайных линий, сообщил 13 ноября газете "Коммерсантъ" руководитель организации Михаил Громов. Новые линии должны соединить Бугры и Новосаратовку с Петербургом.

По данным издания, разработка ТЭО станет приоритетным направлением работы дирекции в следующем году. Первый проект предполагает создание трамвайной линии по маршруту Бугры — Петербург, проходящей через 8-й Верхний переулок и Заречную улицу (в районе Парнаса) с подключением к перспективной городской трамвайной сети. Последняя планируется в составе реконструкции улиц Михаила Дудина, Заречной и Фёдора Абрамова. Линия должна соединиться с городской трамвайной сетью в районе ближайших станций метро.

Обсуждение необходимости организации трамвайного сообщения между Петербургом и Буграми идет уже не первый год. Так, в 2022 году девелоперская группа "Арсенал Недвижимость" и канадская компания Vision Transportation Group рассматривали проект строительства транспортной сети. По их задумке планировалось соединить станции метро "Парнас" и "Девяткино" через Бугры. Однако впоследствии проект признали нереализуемым.

Тем не менее к идее вернулись в том же 2022 году — уже в администрации Ленинградской области. Тогда правительство региона анонсировало разработку нового проекта, над которым должна была работать компания "Региональное агентство транспортной инфраструктуры". Кроме того, для строительства трамвайной линии организация подписала соглашение о финансировании с тремя крупными девелоперами — ЦДС, Setl и "Самолет". Однако и этот проект не получил поддержки со стороны администрации Петербурга.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру