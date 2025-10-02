Слуцкого вновь избрали лидером ЛДПР

Леонида Слуцкого вновь избрали председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР), сообщило 2 октября РИА "Новости". Соответствующее решение было принято в ходе XXXVII съезда партии в московском инновационном центре "Сколково".

В уставе ЛДПР отсутствует понятие "переизбрание". В связи с этим делегаты сперва приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого, после чего вновь избрали его председателем.

В съезде партии принимают участие её руководство, делегаты из российских регионов, депутаты различных уровней, представители молодёжного крыла партии, участники СВО и активисты. От Петербурга на съезде присутствуют лидер фракции ЛДПР в городском Заксобрании Павел Иткин, мундепы Евгений Ененков, Мария Гущина и Александр Устименко, а также бывший зампред комитета по молодежной политике Иван Есипов.

Слуцкий возглавляет ЛДПР с 27 мая 2022 года. Он был избран на пост председателя партии после кончины предыдущего лидера Владимира Жириновского.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру