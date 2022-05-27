Леонид Слуцкий избран новым лидером ЛДПР

Либерал-демократическая партия России определилась со своим новым лидером: им стал глава фракции ЛДПР в Государственной думе Леонид Слуцкий. К соответствующему решению партийцы пришли в ходе съезда 27 мая.

Напомним, что место лидера ЛДПР стало вакантным после смерти Владимира Жириновского, который скончался от последствий COVID-19 в начале апреля.

Отметим, что кандидатура Слуцкого была единственной: 76 из 85 региональных отделений партии ранее направили в адрес Высшего совета предложения о его выдвижении на пост председателя; оставшиеся восемь реготделений "сделали соответствующие заявление через СМИ".

На прошлой неделе Слуцкий официально возглавил фракцию партии в Госдуме.