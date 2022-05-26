Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на должность главы партии

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий получил поддержку Высшего совета партии в качестве кандидата на должность ее главы, сообщил 26 мая официальный Telegram-канал либерал-демократической партии.

"Высший совет ЛДПР 26 мая, руководствуясь позицией регионов, выражает поддержку Леониду Слуцкому на предстоящем внеочередном XXXIV Съезде ЛДПР и рекомендует делегатам Съезда включить его кандидатуру в бюллетень. За это решение проголосовало абсолютное большинство членов Высшего совета ЛДПР", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как уточнили в ЛДПР, 76 из 85 региональных отделений направили в адрес Высшего совета предложения о выдвижении Слуцкого на пост председателя на внеочередном съезде партии. Еще восемь реготделений "сделали соответствующие заявление через СМИ", добавили в пресс-службе.

Как уточнили "Интерфаксу" в ЛДПР, в настоящее время Слуцкий — единственный официально выдвинутый кандидат на пост председателя. "Но на съезде другие участники смогут выдвинуться в порядке самовыдвижения. И делегаты вначале будут голосовать за или против самого факта выдвижения", — заверил собеседник агентства.

Пост председателя ЛДПР пустует с момента смерти Владимира Жириновского, о которой стало известно 6 апреля. На прошлой неделе Слуцкий официально возглавил фракцию партии в Госдуме.