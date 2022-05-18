Леонида Слуцкого избрали главой фракции ЛДПР в Госдуме

Руководитель комитета Государственной думы РФ Леонид Слуцкий стал главой фракции ЛДПР, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря фракции Александра Дюпина.

"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", - сообщил либерал-демократ.

Напомним, место руководителя фракции стало вакантным после смерти Владимира Жириновского, который скончался после продолжительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции 6 апреля. После этого Слуцкий получил его должность в статусе и.о.

Добавим также, что ранее появились сведения о том, что нового лидера ЛДПР изберут на внеочередном съезде, который состоится 27 мая.