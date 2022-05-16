Нового председателя ЛДПР изберут 27 мая

Внеочередной съезд ЛДПР, посвященный избранию нового председателя партии, состоится 27 мая, сообщил в понедельник врио главы фракции в Госдуме Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

"Только что состоялось заседание Высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании Председателя ЛДПР", — написал депутат.

Слуцкий отметил, что предстоящий съезд станет первым в истории партии, на котором не будет Владимира Жириновского. "Все прошедшие 40 дней после его безвременного ухода соблюдался траур и мораторий на вопросы по дальнейшей внутрипартийной организации", — уточнил он.

По словам Слуцкого, Высший совет ЛДПР собрался по просьбе региональных отделений, выступивших с инициативой о проведении внеочередного съезда. "Партия продолжит активную политическую деятельность и обязательно выполнит все задачи, которые оставил нам Владимир Жириновский", — заверил он.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил перенести в свой регион центральный офис ЛДПР.