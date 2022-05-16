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Новости 10:11

Дегтярёв предложил перенести головной офис ЛДПР в Хабаровск

фото ЗакС политика Дегтярёв предложил перенести головной офис ЛДПР в Хабаровск

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил с предложением перенести в регион центральный офис ЛДПР: по его словам, подобные идеи ещё при жизни высказывал сам Владимир Жириновский. Соображениями на сей счёт региональный глава поделился у себя в Telegram-канале.

Дегтярёв отметил, что Хабаровск уже и так является неформальной столицей партии, поскольку большая часть власти в нём находится в руках у либерал-демократов.

"Губернатор избран от ЛДПР и является руководителем ЛДПР в регионе, большинство в законодательной Думе края принадлежит ЛДПР, глава Комсомольска-на-Амуре и большинство депутатов местной Думы являются членами ЛДПР, крупнейшая фракция в городской Думе Хабаровска – члены ЛДПР", - перечислил хабаровский губернатор.

Дегтярёв уточнил также, что в городе уже даже есть подготовленный под штаб-квартиру ЛДПР особняк. Кроме того, в Хабаровске создали современную телестудию под ЛДПР-ТВ для вещания по всей России.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. В начале мая появились известия о том, что съезд для избрания нового лидера ЛДПР может состояться 25 мая. Временно исполняющим обязанности руководителя партийной фракции в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий.


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