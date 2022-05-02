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Новости 10:47

РИА "Новости": ЛДПР выберет нового лидера к лету

фото ЗакС политика РИА "Новости": ЛДПР выберет нового лидера к лету

Съезд ЛДПР для избрания нового председателя партии может состояться 25 мая, сообщило в понедельник РИА "Новости" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Съезд ЛДПР пройдет 25 мая", — заявил собеседник агентства.

До этого в партии заявили, что назовут дату и место съезда по истечении 40 дней с момента смерти Владимира Жириновского — то есть после 15 мая.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля, политик скончался в возрасте 75 лет. Временно исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме стал депутат Леонид Слуцкий.

Фото: Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД"


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