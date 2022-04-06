Володин объявил о смерти Жириновского

На пленарном заседании Госдумы 6 апреля ее спикер Вячеслав Володин публично заявил о том, что бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни на 76-м году жизни. Его память почтили минутой молчания.

Напомним, что госпитализировали депутата еще более двух месяцев назад: сообщалось, что он перенес коронавирус в тяжелой форме.

СМИ и даже члены Федерального собрания ранее уже "хоронили" Жириновского, что вызывало протест со стороны его коллег. В конце марта ему назначили первого заместителя.

Жириновский был членом Госдумы всех созывов.