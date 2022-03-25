Володин предложил сенатору Пронюшкину сложить полномочия после сообщения о кончине Жириновского

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин порекомендовал сенатору от ЛДПР Владимиру Пронюшкину сложить с себя полномочия из-за "участия в распространении ложной информации".

"Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - написал Володин у себя в телеграм-канале.

Дело в том, что у Пронюшкина в телеграм-канале одним из первых появилась информация о якобы смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Впоследствии выяснилось, что данные сведения не являются правдой, политик жив и по-прежнему находится в больнице.

После появления опровержения Пронюшкин пост удалил и принёс извинения своим читателям. Он также пообещал найти и наказать распространителей фейковой информации.

Фото: сайт ЛДПР