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Новости 11:56

СМИ сообщили о смерти Жириновского: в ЛДПР, Госдуме и Минздраве это отрицают

фото ЗакС политика СМИ сообщили о смерти Жириновского: в ЛДПР, Госдуме и Минздраве это отрицают

Сенатор Александр Пронюшкин сообщил у себя в телеграм-канале о якобы кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, информирует РИА "Новости".

ТАСС со ссылкой на председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина пишет о том, что Жириновский жив, но находится в тяжёлом состоянии.

Министерство здравоохранения РФ, сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и члены ЛДПР опровергли появившуюся в СМИ информацию о смерти политика.

Сенатор Александр Пронюшкин, сообщивший о смерти Жириновского, сообщение удалил и принёс извинения своим читателям. Он также пообещал найти и наказать распространителей фейковой информации. 

"Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - заявили в Минздраве.

Первым о смерти написал Mash.

"Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" - сообщили, между тем, в думской фракции ЛДПР.

Ранее "Известия" писали, что политик находится в критическом состоянии на фоне перенесённой коронавирусной инфекции.

В больницу Жириновский попал в начале февраля.


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