СМИ сообщили о смерти Жириновского: в ЛДПР, Госдуме и Минздраве это отрицают

Сенатор Александр Пронюшкин сообщил у себя в телеграм-канале о якобы кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, информирует РИА "Новости".
ТАСС со ссылкой на председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина пишет о том, что Жириновский жив, но находится в тяжёлом состоянии.
Министерство здравоохранения РФ, сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и члены ЛДПР опровергли появившуюся в СМИ информацию о смерти политика.
Сенатор Александр Пронюшкин, сообщивший о смерти Жириновского, сообщение удалил и принёс извинения своим читателям. Он также пообещал найти и наказать распространителей фейковой информации.
"Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - заявили в Минздраве.
Первым о смерти написал Mash.
"Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" - сообщили, между тем, в думской фракции ЛДПР.
Ранее "Известия" писали, что политик находится в критическом состоянии на фоне перенесённой коронавирусной инфекции.
В больницу Жириновский попал в начале февраля.