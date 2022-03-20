"Известия": Жириновский находится в критическом состоянии, у него начался сепсис

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского резко ухудшилось: политика ввели в медикаментозную кому, поделился с "Известиями" осведомлённый источник.

Собеседник агентства сообщил, что, по его информации, у Жириновского развился сепсис.

Телеграм-канал "112" пишет, что у политика отекли лёгкие. Отметим, что при этом РИА Новости публикует заметки с комментариями Жириновского.

В феврале в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Жириновского. Утверждалось, что он подхватил омикрон-штамм COVID-19.

Из-за ухудшения общего состояния Жириновского подключали к ИВЛ.

Фото: сайт ЛДПР