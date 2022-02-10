Znak.com: Госпитализированного с "омикроном" Жириновского подключили к ИВЛ

Состояние госпитализированного с коронавирусом лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского ухудшилось: политика подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, поделился со Znak.com знакомый с ситуацией источник. Официального подтверждения данной информации нет.

"Состояние пока не улучшается, вчера мог дышать, сегодня [сам] не может", — сообщил собеседник издания.

Накануне ещё один источник Znak.com заявлял: врачи опасаются подключать Жириновского к ИВЛ из-за опасений, что "снять уже не получится".

Отметим, ранее в четверг, 10 февраля, источник ТАСС сообщил, что информация о подключении политика к ИВЛ не является достоверной.

О том, что лидер ЛДПР попал в больницу с ковидом, стало известно 9 февраля. По разным данным, у политика могли выявить двустороннюю пневмонию с 50-75% поражением лёгких. Жириновский находится в столичной Центральной клинической больнице управделами президента.

В Минздраве РФ подтвердили заражение Жириновского омикрон-штаммом COVID-19, оценив его состояние как стабильное.

Фото: сайт ЛДПР