Либерал-демократы назначили Жириновскому первого заместителя

Первым заместителем Владимира Жириновского в Центральном аппарате ЛДПР назначен депутат Госдумы Алексей Диденко, сообщили 30 марта партийцы в Telegram-канале своей думской фракции. Соответствующее решение Высший совет ЛДПР принял единогласно.

Как уточнили либерал-демократы, соответствующее решение было принято "в связи с началом подготовки к Единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений".

В начале недели "Ведомости" сообщили о том, что в ЛДПР обсуждаются кандидатуры возможных преемников Владимира Жириновского на посту лидера партии из-за продолжительной болезни последнего. Среди прочих имен издание называло губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также депутатов Госдумы Андрея Лугового, Ярослава Нилова и Алексея Диденко.

О госпитализации Жириновского стало известно в начале февраля. 25 марта появилось сообщение о смерти политика, однако вскоре последовало опровержение, а спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал сенатору от ЛДПР Владимиру Пронюшкину, сообщившему о кончине главы партии, сложить полномочия.