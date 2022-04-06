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Новости 14:55

Леонид Слуцкий временно возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме

фото ЗакС политика Леонид Слуцкий временно возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме

Функции руководителя фракции ЛДПР в Госдуме временно возложены на главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого, сообщило 6 апреля ТАСС со ссылкой на замглавы фракции Ярослава Нилова. Ранее об этом же агентству рассказал источник в партии.

По словам собеседника ТАСС, Слуцкий будет возглавлять фракцию либерал-демократов на период траурных мероприятий по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, о смерти которого стало известно днем в среду. На этот период фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям, добавил партиец.

Слуцкий известен, в частности, по громкому скандалу с обвинениями в сексуальных домогательствах, разразившемуся в 2018 году. Тогда несколько журналисток заявили, что депутат приставал к ним. В том же году президент Владимир Путин, выступая на прямой линии с народом, счел эти обвинения незначительными и призвал не раздувать.


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