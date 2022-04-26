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Новости 17:51

Решение о выборах нового лидера ЛДПР появится не раньше середины мая

фото ЗакС политика Решение о выборах нового лидера ЛДПР появится не раньше середины мая

Официальное сообщение о дате и месте проведения съезда ЛДПР появится не ранее 15 мая, уведомила думская фракция партии в своем Telegram-канале 26 апреля. Соответствующий пост появился на фоне известий о предполагаемых сроках выборов нового лидера после смерти Владимира Жириновского.

"Руководством ЛДПР принято и давно озвучено решение до истечения 40 дней не делать никаких официальных организационно-кадровых заявлений. <...> Все предварительные "сведения" не соответствуют действительности. Просьба к СМИ не дезориентировать членов ЛДПР", — говорится в сообщении партии.

Ранее РИА "Новости" опубликовало со ссылкой на источник в партии новость о том, что съезд по выборам нового главы ЛДПР состоится "ориентировочно в конце июня — начале июля". Собеседник агентства также отметил, что подготовка к съезду начнется только после озвучивания решения спустя 40 дней после кончины Жириновского.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Весть об этом озвучил в ходе заседания Госдумы спикер Вячеслав Володин.


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