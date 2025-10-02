Путин ответил на слова Трампа о "бумажном тигре"

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" 2 октября ответил на слова американского лидера Дональда Трампа о "бумажном тигре". Модератор встречи, шутя, предложил Путину подарить Трампу фигурки тигров из бумаги.

"Да нет, у нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить. Мы к этому относимся очень спокойно. Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как – с иронией, может быть, было сказано <…>. Вот он сказал своему собеседнику: "бумажный тигр", а дальше может что следовать – идите тогда и разберитесь с этим "бумажным тигром", – заявил Путин (цитата по ТАСС).

Президент заявил, что считает российскую армию самой боеспособной и по выучке личного состава, и по технологическому обеспечению, а также по тактике ведения боевых действий. Говоря о продвижении российских войск, Путин вновь вернулся к словосочетанию "бумажный тигр".

"Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?" - добавил Путин (цитата по ТАСС).

Сравнение России с "бумажным тигром" Трамп озвучил 30 сентября во время встречи с военным командованием. До этого он уже допускал такое выражение в адрес России, но обещал так больше не делать.

Константин Леньков / Фото: Кремль