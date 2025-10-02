ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 2 октября 2025, 19:29

Задержку электричек на Витебском направлении объяснили работой правоохранителей

Задержку электричек на Витебском направлении объяснили работой правоохранителей

Электрички на Витебском направлении задерживаются в связи с работой правоохранительных органов, сообщила 2 октября "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД). Жалобы на задержку поездов стали появляться около 18:00.

"В связи с работой правоохранительных органов в пути следования задерживается несколько пассажирских поездов на участке Шушары — Товарная Витебская", — цитирует ответ организации издание.

В пресс-службе подчеркнули, что ОЖД сделает всё возможное для восстановления графика движения поездов.

Жалобы на массовую задержку составов стали появляться в интернете около 18:00. Об опоздании поездов сообщали на стациях Царское Село, Шушары, Купчино. По словам очевидцев, по громкой связи на платформах сообщали, что поезда задерживаются на неопределённое время по техническим причинам. 

Напомним, в августе пассажиры столкнулись с задержками поездов, прибывающих на Московский вокзал или отбывающих с него. По этому факту транспортная прокуратура организовала проверку. 

Анастасия Луценко









