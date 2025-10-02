Комиссия по защите достоинства педагогов приступит к работе на следующей неделе

В Петербурге начнет свою работу комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, анонсировала 2 октября глава комитета по образованию Наталия Путиловская в комментарии ТАСС. По ее словам, это произойдет после публикации распоряжения о составе комиссии, которое намечено на следующую неделю.

— В ближайшие дни, на следующей неделе, это распоряжение выйдет и комиссия начнет свою работу. Безусловно, мы готовы будем на комиссии рассматривать такие конфликтные ситуации, если они, к сожалению, не смогли быть урегулированы на уровне самого образовательного учреждения, — сообщила Путиловская.

Глава комитета добавила, что комиссия будет разбираться в поступающих жалобах с тем, чтобы понять, были ли со стороны педагогов какие-либо "неправильные действия", или же это не так.

В середине сентября Минпросвещения сообщило о создании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, перед этим регионам рекомендовали создать аналогичные органы у себя. Первое заседание совета, сопредседателями которого стали министр просвещения Сергей Кравцов и глава Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова, состоялось 1 октября.

Проект распоряжения о создании в Петербурге комиссии по защите чести педагогов был опубликован на сайте Смольного 18 сентября. В состав органа планируют включить чиновников и представителя профсоюза работников народного образования и науки. Руководить комиссией предстоит первому зампреду комитета по образованию Павлу Розову.

В положении о комиссии говорится, что она будет рассматривать заявления педагогов о защите их прав и достоинства, а также жалобы на нарушение трудовых прав учителей. В случае выявления проблем комиссия будет направлять предложения по урегулированию спорных ситуаций и по их профилактике. Рассмотрение споров между педагогами и органами власти в компетенцию комиссию входить не будет.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру