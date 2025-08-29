Глава Калининского района Михаил Асташкевич привился от гриппа у Финбана

Одним из первых посетителей мобильного пункта вакцинации в Калининском районе Петербурга стал глава администрации Михаил Асташкевич. Он решил привиться от гриппа в пункте у Финляндского вокзала, сообщили в пресс-службе районной администрации 29 августа.

"Считаю, что это самый быстрый и удобный способ позаботиться о себе и своих близких без отрыва от привычного графика. По пути на работу, домой или в обеденный перерыв — теперь не нужно никуда специально ехать. Сегодня воспользовался этой возможностью и уже сделал прививку в одном из таких пунктов. Всё заняло буквально пять минут: быстро и профессионально", - цитируют Асташкевича в пресс-службе района.

Мобильные пункты вакцинации также будут работать возле станций метро "Площадь Мужества", "Академическая" и "Гражданский проспект". При посещении необходимо иметь при себе паспорт и СНИСЛ, напомнили в администрации.

В этом сезоне вакцинации в Петербурге собираются привить более 3,5 млн горожан, рассказывали в Смольном. Мероприятия по вакцинации стартовали в городе 18 августа.

Кадр из видео: Администрация Калининского района