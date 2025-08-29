В мессенджере MAX появились видеокружки, как в Telegram

Вечером 29 августа в национальном мессенджере MAX для пользователей стала доступна функция отправки видеокружков, сообщили официальном канале платформы. Аналогичная функция доступна в Telegram с 2017 года.

"Поделиться важными моментами с близкими стало еще проще — запишите кружок и отправьте в чат", - говорится в сообщении MAX.

Отметим, среди членов правительства Петербурга есть поклонники такого формата. В частности, регулярно такими видеозарисовками делится со своими подписчиками вице-губернатор Борис Пиотровский. Сам он уже ранее заявлял, что хочет создать свой канал в отечественном мессенджере, но пока такая возможность доступна лишь ограниченному списку пользователей.

В августе собственный канал в MAX завел губернатор Петербурга Александр Беглов. На него подписались чуть более 1,5 тысячи человек. Первым депутатом Заксобрания Петербурга, у которого появился свой канал в национальном мессенджере, стал Александр Малькевич.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру