Экс-депутат "Московской заставы" Бужор выступит на Дне Колпино

Оперный и эстрадный певец Методие Бужор выступит перед зрителями на концерте в честь Дня города Колпино, информация об этом появилась 29 августа в официальном паблике местной администрации МО "Город Колпино" во "ВКонтакте". Отметим, что исполнитель не чужд муниципальной власти, поскольку сам был депутатом МО "Московская застава" шестого созыва.

Празднование Дня Колпино состоится в следующую субботу, 6 сентября. Помимо Бужора, выступать перед жителями Колпино будут артисты Денис Яковлев, Ирина Салтыкова и Дмитрий Колдун, а также ансамбль танца "Барыня". Увидеть их можно будет на сцене у КДЦ "Ижорский" в период с 16:00 до 22:00.

Торжества будут продолжаться в течение всего дня. В 10:00 состоится праздничный молебен в храме Вознесения Господня, в 12:00 у стелы "Город воинской славы" пройдет возложение цветов. Далее, в 14:30, в акватории Ижоры начнется водное шоу, а в 21:30 в парке Поколений организуют светомузыкальное шоу. Спустя полчаса, в 22:00, на разливе Ижоры устроят праздничный фейерверк. Кроме того, в течение дня в городе будут работать концертно-развлекательные площадки с конкурсами, танцами и аттракционами.

Закупку на организацию празднования Дня Колпино муниципалитет разместил в конце июля. Начальная цена закупки составляла 7,4 млн рублей, по итогам конкурсных процедур ее удалось снизить до 6,8 млн рублей. Контракт заключили с ООО "Диалог".

Напомним, в 2019 году Бужор был избран в муниципальный совет "Московской заставы" от партии "Единая Россия". Свои полномочия он сложил в 2022 году, объяснив решение сложностями с совмещением депутатской и исполнительской деятельности.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот видео МО "Московская застава" "ВКонтакте"