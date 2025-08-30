Новогодние каникулы продлятся 12 дней

Продолжительность предстоящих новогодних каникул составит в России 12 дней, сообщило 30 августа РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Это произойдет за счет того, что 31 декабря будет выходным днем, а также благодаря решению правительства, которое установило непрерывные выходные дни с 1 по 11 января.

Нилов отметил, что 9 января должно было стать рабочим днем, выпадающим между нерабочим днем 8 января и двумя выходными, 10 и 11 января, которые в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье. Однако же кабмин предложил сделать и 9 января выходным.

"Правительство, воспользовавшись своим правом, абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно", — рассказал парламентарий.

