Депутат Четырбок: Отметить вклад налогоплательщиков надо, но вопрос в дате

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок положительно отнесся к идее отмечать "День налогоплательщика", однако он не уверен, что этот праздник следует закрепить за 16 июля. Такую дату предложил установить врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение Областной думы. Там объяснили выбор даты принятием первой части Налогового кодекса — 16 июля 1998 года.

- Вклад каждого налогоплательщика важен для города и формирования бюджета. Все, что город собирает — это исключительно заслуга горожан, тех, кто работает. Отметить [их вклад] надо, но вопрос в дате. Почему 16 июля… Не знаю, насколько это связанные даты с той точки зрения, что у нас до Налогового кодекса система налогообложения тоже существовала. До этого тоже были законы о налогах. Если мы говорим о современной России, то обязанность платить налоги у нас закреплена в Конституции. Конституция закреплена в 1993 году. По дате надо внимательней посмотреть все-таки, - сказал Четырбок в беседе с ЗАКС.Ру.

Рассмотреть вопрос об утверждении Дня налогоплательщика в петербургском законе о праздниках и памятных датах более подробно Четырбок пока не готов из-за высокой занятости на "нулевых чтениях" проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Парламентарий подчеркнул, что предварительно нужно обсудить эту идею с коллегами по Заксобранию.

- Сейчас все мысли исключительно об обсуждении госпрограмм. Надо посмотреть, посоветоваться с коллегами по Законодательному собранию. Узнать, что они думают на этот счет. Отметить вклад налогоплательщиков обязательно надо. В какую дату и как это сделать — это уже требует дополнительного обсуждения, - добавил глава БФК.

Налоговые поступления практически целиком формируют собственные доходы Петербурга, писало издание "Фонтанка". Почти половина из них приходится на налоги на доход физических лиц. В 2026 году доходный бюджет Северной столицы, по плану, составит свыше 1,4 трлн рублей. В Смольном надеются достигнуть бюджета в 2 трлн рублей к 2030 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру