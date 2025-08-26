ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
26 августа 2025

В Новгородской области хотят отмечать День налогоплательщика

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов внес на рассмотрение Областной думы проект постановления об утверждении праздника "День налогоплательщика". Его планируют отмечать на территории области ежегодно 16 июля.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что "День налогоплательщика" должен повысить значимость вклада налогоплательщиков в развитие и укрепление финансовой стабильности Новгородской области. Дата 16 июля выбрана не случайно — в это день в 1998 году была принята первая часть Налогового кодекса Российской Федерации. 

"На протяжении многих лет в данный документ вносились поправки, устраняющие пробелы в законодательстве и адаптирующие налоговую систему к меняющимся экономическим условиям. С даты 16 июля 1998 года стартовала новая эпоха для налоговой системы России", - говорится в пояснительной записке, подготовленной министром финансов региона Еленой Силиной. 

В финансово-экономическом обосновании, приложенном к пакету документов, отмечается, что утверждение новой праздничной даты не потребует дополнительного финансирования из бюджета. 

Константин Леньков / Фото Новгородская областная дума


