Новости 30 августа 2025, 14:16

"Газпром" построит стадион в Приморском районе

фото ЗакС политика "Газпром" построит стадион в Приморском районе

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о предоставлении участка в Приморском районе для строительства спортивного объекта, сообщили 30 августа в администрации главы города. Возводить спортивный объект предстоит фонду поддержки социальных инициатив "Газпрома".

Под строительство передается участок земли на улице Аккуратова,7а, там собираются возвести стадион "Олимпийские надежды". В состав комплекса войдут футбольное поле, многофункциональная площадка, легкоатлетический сектор и многофункциональный зал для тренировок по командным видам спорта.

На постройку объекта отвели четыре года. Планируется, что его безвозмездно предадут в собственность города.

В конце июля КГИОП согласовал строительство на улице Аккуратова, 7в, тренировочного спортивного комплекса с футбольным полем. Заказчиком объекта выступило ООО "Газпром развитие социальной инфраструктуры".

Андрей Казарлыга


