У новгородских школьников начнут оценивать поведение

Сразу в нескольких регионах в пилотном режиме начнут выставлять оценки за поведение с 1 сентября 2025 года, сообщил 25 апреля ТАСС. Эксперимент затронет и Новгородскую область.

"С 1 сентября 2025 года в Луганской Народной Республике, Республике Мордовия, Чеченской Республике, Новгородской, Ярославской, Тульской областях планируется введение оценки за поведение в пилотном режиме", - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском совещании для региональных министров образования в Севастополе.

Перечень школ, которые попадут под действие эксперимента, будет утвержден до 1 июля 2025 года. Соответствующие нормативные акты отобранные учреждения должны будут разработать к 1 августа.

Как отметил ТАСС, ранее глава российского Минпросвещения рассказывал, что эксперимент пройдет 4 месяца, а уже с 1 января 2026 года оценивать поведения рассчитывают ввести во всех школах.

Напомним, что 22 апреля Кравцов также сообщил, что ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Он подчеркнул, что Минпросвещения поддерживает введение оценок за поведение в школах.

Напомним, что в конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин признался во время заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что не знал, что поведение учеников школ больше не оценивается. По итогам заседания президент дал поручение до 1 июля оценить целесообразность введения таких оценок.

Отметим, что уже в феврале лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказывали о планах внести в нижнюю палату парламента законопроект о введении в школах оценки за поведение.

Анастасия Луценко, фото: unsplash