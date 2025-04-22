Минпросвещения разработает проект о введении оценки за поведение в школах

Министерство просвещения России поддерживает введение оценки за поведение в школах и намерено разработать соответствующий законопроект, сообщил 22 апреля ТАСС. Соответствующее заявление сделал глава министерства Сергей Кравцов на заседании рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

"Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет", - приводит слова Кравцова ТАСС.

В конце марта министр просвещения также заявлял, что оценивать поведение могут начать с 1 сентября 2025 года в школах отдельных регионов России для апробации механизма. Однако, по его словам, для начала необходимо будет обсудить этот вопрос с общественностью.

Напомним, что в декабре 2024 года вопрос возвращения таких оценок на заседании СПЧ поднял глава Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. В ответ президент России Владимир Путин признался, что не знал, что в школах больше не оценивается поведение учеников. По итогам этого заседания президент поручил до 1 июля оценить целесообразность введения оценок за поведение.

Отметим, что о планах внести похожий законопроект уже заявляли лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в середине февраля.

Анастасия Луценко, фото: unsplash