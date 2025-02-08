Путин поручил обсудить уместность оценки за поведение и интегральной оценки

Президент России Владимир Путин поручил оценить целесообразность введения интегральных оценок и оценок за поведение. Перечень поручений, составленный по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека от 10 декабря прошлого года, был опубликован на 8 февраля на сайте Кремля.

Согласно документу, необходимо организовать с профессиональным и родительским сообществами обсуждение вопроса о целесообразности введения интегральной оценки обучения в школе и ее учета при поступлении в вузы и колледжи. Интегральной оценкой называются средний балл по всем дисциплинам, которые изучил за время своего обучения школьник. Глава СПЧ Валерий Фадеев, призывавший к введению средней оценки "как это было в Советском Союзе", 8 февраля заявил ТАСС, что обсуждение этой темы уже ведется. Он также напомнил, что в петербургском Горном университете в 2025 году при поступлении будет учитываться средний балл абитуриента. Ранее вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин подчеркивал, что вуз имеет на это право.

Еще один вопрос, который должен быть рассмотрен, касается введения оценки за поведение в школах.

В выполнении поручения должны принимать участие правительство РФ, уполномоченный по правам ребенка и Госдума совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам развития системы образования и СПЧ. Срок выполнения – 1 июля 2025 года.

Напомним, что во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин признавался, что не знал, что в школах больше не ставят оценки за поведение.

Ранее вернуть в школы обязательные оценки за поведение призывал также депутат МО "Шушары" Михаил Ветров.

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