Депутат МО "Шушары" предложил Минпросвещения вернуть оценки за поведение в школы

Вернуть в российские школы оценки за поведение детей предложил депутат МО "Поселок Шушары" Михаил Ветров, сообщил 1 ноября RT. С соответствующим предложением муниципал обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В своем обращении Ветров отмечает важность школы как места, где дети проходят социализацию, получают воспитание вкупе с навыками коммуникации. По мнению муниципала, "в процессе деидеологизации в 1990-е годы" школы якобы попытались лишить воспитательных задач.

"Учитывая коренные изменения в сфере образования, возрождение педагогических традиций и курс нашего государства на поддержку детства, прошу Вас рассмотреть вопрос о возрождении системы начисления оценок за поведение", — говорится в обращении Ветрова к министру просвещения.

По мнению депутата, положительные оценки за поведение можно было бы ставить за отсутствие прогулов и вредных привычек, за вежливое общение и надлежащий внешний вид.

На прошедших в сентябре выборах Ветров был избран в муниципальный совет от "Единой России". Ранее он уже обращался к главе ГАИ Михаилу Черникову с предложениями снизить возраст для вождения автомобиля и увеличить штрафы за совместную езду на самокате.

Фото: Минпросвещения России / Telegram