Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 17:49

Петербургский мундеп предложил повысить штраф за езду на электросамокате вдвоем

фото ЗакС политика Петербургский мундеп предложил повысить штраф за езду на электросамокате вдвоем

Депутат МО "поселок Шушары", председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил увеличить штрафы за совместную езду на одном электросамокате и прочие нарушения ПДД, передает RT.

Ветров направил свою инициативу начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Михаил Ветров отметил, что в последние годы в стране активно обсуждается безопасность использования различных средств индивидуальной мобильности на дорогах и тротуарах.

"Результатом общественного обсуждения стал ряд локальных и временных ограничений в отдельных регионах использования публичного кикшеринга", — объявил Ветров. 

Он указал на необходимость увеличения штрафов за совместную езду на одном электросамокате, за езду по скоростным шоссе и магистралям, за остановку и парковку средств индивидуальной мобильности в опасных или аварийных местах.

Отметим, что правоохранители в Петербурге к 23 сентября подали в суды 335 жалоб на сервисы кикшеринга.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Шушары




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама