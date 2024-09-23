Петербургский мундеп предложил повысить штраф за езду на электросамокате вдвоем

Депутат МО "поселок Шушары", председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил увеличить штрафы за совместную езду на одном электросамокате и прочие нарушения ПДД, передает RT.

Ветров направил свою инициативу начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Михаил Ветров отметил, что в последние годы в стране активно обсуждается безопасность использования различных средств индивидуальной мобильности на дорогах и тротуарах.

"Результатом общественного обсуждения стал ряд локальных и временных ограничений в отдельных регионах использования публичного кикшеринга", — объявил Ветров.

Он указал на необходимость увеличения штрафов за совместную езду на одном электросамокате, за езду по скоростным шоссе и магистралям, за остановку и парковку средств индивидуальной мобильности в опасных или аварийных местах.

Отметим, что правоохранители в Петербурге к 23 сентября подали в суды 335 жалоб на сервисы кикшеринга.

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