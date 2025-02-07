Княгинин о мигрантах, студентах и "арктическом" комитете

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

Героем новой прямой линии вице-губернаторов стал Владимир Княгинин, курирующий комитеты по науке и высшей школе, по труду и занятости, а также предназначенный к исчезновению комитет по делам Арктики. Сам чиновник, впрочем, не считает, что в последнем случае можно говорить о ликвидации.

Поступление в вузы и стипендии

Трансляция беседы с Княгининым велась вечером 6 февраля в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в группе правительства города во "ВКонтакте". Формат мероприятия не предполагает звонков в эфир, вместо этого вопросы зрителей зачитывали ведущая Лидия Виэльба и представительница Центра управления регионом. Разговор велся вокруг тем, лежащих в зоне ответственности гостя передачи.

Свое выступление Княгинин начал с поздравления "нас, петербуржцев, и лауреатов премии президента — молодых ученых", награжденных в четверг Владимиром Путиным. Он отметил, что трое из четырех награжденных, упомянутых в указе, являются петербуржцами. Напомним, в ходе беседы глава государства поделился желанием вновь посетить Обуховский завод в Петербурге.

Также вице-губернатор сообщил, что сейчас в городе насчитывается более 300 тысяч студентов и около 60 тысяч преподавателей. Экономически активное население города составляет почти 3,3 млн человек, при этом налог на доходы физических лиц платят свыше 4 млн человек. Коснулся Княгинин и деятельности "арктического" комитета, назвав при этом Петербург "регионом тылового сервисного и кадрового обеспечения" деятельности России на Крайнем Севере.

Первый блок вопросов вице-губернатору был посвящен высшей школе. В частности, его попросили прокомментировать решение Горного университета учитывать в ходе вступительной кампании оценки из школьных аттестатов. Княгинин ответил, что этот вуз имеет право вводить дополнительные условия для зачисления, поскольку участвует в федеральном эксперименте в связи с изменением высшего образования. Сейчас ряд вузов "ориентируются на ЕГЭ", однако в дальнейшем должна выйти в свет стратегия развития образования с "единой линией образовательного и кадрового роста" обучающихся с учетом среднего и высшего образования, развил свою мысль спикер. По его словам, при утверждении стратегии будут возможны некие новации, однако в 2025 году ожидать изменений в правилах приема абитуриентов в большинстве вузов не стоит.

На вопрос о возможности появления новых региональных стипендий и премий для студентов Княгинин ответил, что это едва ли произойдет в ближайшее время. Подобные вопросы, по его словам, сейчас рассматриваются, однако ожидать новинок пока не следует. "Вряд ли мы будем расширять само число стипендий, скорее будем работать с тем, что уже сейчас у нас есть", — заявил он.

Работа и иностранные специалисты

На просьбу назвать самые востребованные в Петербурге профессии Княгинин откликнулся статистикой, почерпнутой на портале "Работа России". При этом он уточнил, что на других агрегаторах данные могут быть иными в связи с имеющейся у них спецификой. В целом наиболее востребованными на портале оказались такие сферы занятости, как строительство и промышленность. "Потом идет уже там здравоохранение… Есть, кстати, и наука. Транспорт, торговля и так далее", — перечислил Княгинин. Он отметил востребованность рабочих профессий, в том числе таких, как штукатуры и монтажники, токари, сварщики. Также на рынке существует потребность в инженерах и медиках.

Заступился вице-губернатор за курьеров. Выслушав обращение от негодующей петербурженки, недовольной профессиональным выбором молодежи, он выразил свое несогласие с ее позицией. "Мы живем в мегаполисе, мы пользуемся их [доставщиков] услугами, это труд и его тоже надо уважать", — возразил он. В то же время вице-губернатор выразил надежду, что образованные специалисты будут выбирать более сложные специальности.

Еще один вопрос касался программы "Время героев", предназначенной для участников СВО. В своем ответе Княгинин, среди прочего, рассказал о том, как часто те идут на прежнюю работу после возвращения из зоны конфликта. По его словам, приблизительно треть бойцов вновь приступает к выполнению прежних обязанностей на прежнем месте. Еще примерно треть находит новую работу, а оставшиеся обращаются, в том числе, в центры занятости с тем, чтобы им помогли с переходом на новое место.

— Мы направляем, в том числе, и на учебу ребят, и это уже десятки людей, это не единичные случаи. Но, кстати, работаем и с членами семей участников СВО тоже, — уточнил гость программы.

Прозвучало в эфире и требование замещать приезжих работников местными специалистами. Княгинин в ответ напомнил о данных по экономически активному населению и по количеству плательщиков НДФЛ в Петербурге. Он отметил, что ежедневно на работу в город приезжает около 400 тысяч жителей Ленобласти. В то же время около 200 тысяч петербуржцев с теми же целями ежедневно ездят в соседний регион, продолжил он.

В целом сейчас в Петербурге почти 200 тысяч иностранцев работают по патентам, поделился цифрами чиновник, уточнив при этом, что еще не видел окончательных данных по 2024 году. В то же время в масштабах страны количество мигрантов уменьшается, продолжил он.

— Экономика растет, рабочие руки нужны. Люди, которые близки по своей ментальности, по культуре, способны вести себя в соответствии с теми правилами и нормами, которые характерны для Петербурга и для Российской Федерации, ну конечно, пусть они работают, — присовокупил к ответу Княгинин. Он также заявил, что сейчас миграционный поток из российских регионов в Петербург превышает количество въезжающих иностранцев.

Ликвидация без ликвидации

Под занавес трансляции прозвучал вопрос о судьбе комитета по делам Арктики. В самом конце 2024 года губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому ведомство в целом переформируется в структурное подразделение комитета по внешним связям. По мнению Княгинина, это не означает ликвидации комитета.

— Люди беспокоятся, конечно, для них слово "ликвидация" звучит как что-то закрыть, но в нашем решении, насколько мне помнится, нет этого слова. Там речь идет о передаче функций и создании управления, а все остальные работники найдут себя в тех сферах, о которых я сказал, занимаясь конкретными направлениями в других подразделениях, — высказался вице-губернатор.

Причина изменений имеет геополитические корни и связана, в том числе, со смещением "акцентов в развитии Арктики" и с введенными против России санкциями, полагает член городского правительства. По его словам, Петербург должен был стать "ключевой площадкой для проведения разного рода мероприятий Арктического совета" во время председательства России в этом органе, однако подобного не произошло: часть мероприятий не состоялись, часть прошли в онлайн-формате.

В то же время интерес России к Арктике сохранится и Петербург продолжит работу в этом направлении, полагает вице-губернатор. "Вовсе не будет свернута деятельность правительства в этой сфере. Внутри комитета по внешним связям выделяется целевое направление и будет целое управление. Я остаюсь членом группы Госсовета по Арктике, а Александр Дмитриевич Беглов, наш губернатор, он остается членом правительственной комиссии", — заверил Княгинин.

В целом, по его мнению, в основном прежняя деятельность комитета продолжится, но уже в составе других подразделений. В некоторых случаях следует ожидать интенсификации работы, полагает чиновник.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)