Кабмин установил правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования

Российское правительство определило правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования, заявил 14 августа премьер-министр Михаил Мишустин. Он же подписал постановление, регламентирующее проведение эксперимента.

Пилотный проект стартует 1 сентября 2023 года, участие в нем примут шесть российских вузов. В число участников вошел Санкт-Петербургский горный университет.

"Пилот будет осуществляться в шести университетах: от Калининграда до Томска. И проект рассчитан на три предстоящих учебных года", — сообщил Мишустин.

В соответствии с проектом планируется изменить уровни высшего образования. От бакалавриата и специалитета хотят перейти к базовому высшему образованию, а от магистратуры — соответственно, к специализированному высшему образованию. Также планируется обновление программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. изменения затронут в общей сложности около 100 специальностей, подготовка по которым ведется в российских вузах.

Указ о проведении пилотного проекта подписал в минувшем мае президент Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру