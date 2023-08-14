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Новости 11:22

Кабмин установил правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования

фото ЗакС политика Кабмин установил правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования

Российское правительство определило правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования, заявил 14 августа премьер-министр Михаил Мишустин. Он же подписал постановление, регламентирующее проведение эксперимента.

Пилотный проект стартует 1 сентября 2023 года, участие в нем примут шесть российских вузов. В число участников вошел Санкт-Петербургский горный университет.

"Пилот будет осуществляться в шести университетах: от Калининграда до Томска. И проект рассчитан на три предстоящих учебных года", — сообщил Мишустин.

В соответствии с проектом планируется изменить уровни высшего образования. От бакалавриата и специалитета хотят перейти к базовому высшему образованию, а от магистратуры — соответственно, к специализированному высшему образованию. Также планируется обновление программ аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. изменения затронут в общей сложности около 100 специальностей, подготовка по которым ведется в российских вузах.

Указ о проведении пилотного проекта подписал в минувшем мае президент Владимир Путин.

Фото: ЗАКС.Ру


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