Путин подписал указ о проведении пилотного проекта по изменению уровней высшего образования

В 2023-2024 и 2024-2025 учебных годах в России будет проведен пилотный проект по изменению уровней высшего образования, говорится в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, проект предусматривает введение базового и специализированного уровней высшего образования аспирантуры как уровня профессионального образования. На уровне специализированного высшего предполагается преподавать программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Длительность обучения по программе базового высшего составит от четырех до шести лет, по программе специализированного — от одного до трех лет в зависимости от направления. Отдельно отмечается, что обучение завершивших специалитет по программе магистратуры не может рассматриваться как получение "второго или последующего высшего образования".

Пилотный проект развернется в калининградском БФУ имени Иммануила Канта, московских МАИ, МИСиС и МПГУ, а также в Томском госуниверситете и Горном университете в Петербурге.

В феврале Путин говорил о необходимости вернуться к традиционной системе обучения в вузах. Позже глава Минобрнауки Валерий Фальков допустил возможность сокращения срока обучения в магистратуре до одного года.