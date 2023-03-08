Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года

После трансформации системы высшего образования в России срок обучения в магистратуре может снизиться до одного года. Об этом объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год", - произнес чиновник в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, что отказ от Болонской системы образования провозгласил во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир Путин. Он заявил, что новая система обучения в вузах должна вобрать в себя лучшие советские образовательные практики. Процесс подготовки специалиста в будущем займет от четырех до шести лет.