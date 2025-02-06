Путин пообещал вновь посетить Обуховский завод

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует вновь посетить Обуховский завод и поддерживает постоянный контакт с генеральным директором концерна "Алмаз-Антей" Яном Новиковым, передает РИА "Новости" 6 февраля. Путин подчеркнул, что объединение играет ключевую роль в оборонно-промышленном комплексе страны и активно разрабатывает новые решения для актуальных задач.

Концерн "Алмаз – Антей" объединяет более 60 высокотехнологичных предприятий и является одним из крупнейших в российском ОПК. В компании работает около 140 тысяч человек.

Обуховский завод, входящий в состав концерна, представляет собой современный производственно-технологический комплекс. Он занимается научными исследованиями, разработкой и производством продукции как специального, так и гражданского назначения.

Напомним, что Обуховский завод изготовит оборудование для разводного пролета Большого Смоленского моста в Петербурге. Еще он занимается щитами для "Метростроя" и декантерной центрифугой для Водоканала.

фото с сайта Кремля