В Петропавловской крепости в День флага развернули 50-метровый триколор

Фото ЗАКС.Ру
На территории Петропавловской крепости в День Государственного флага России 22 августа активисты из волонтерских объединений развернули российский триколор площадью полторы тысячи квадратных метров. За акцией наблюдали несколько сотен человек.
Церемонию с гигантским флагом организовал центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец". Во время мероприятия также прошли мастер-классы, например, по оригами, и выставка советского оружия.
Вечером 22 августа на стрелке Васильевского острова зажгут факелы Ростральных колонн, а на Дворцовом и Троицком мостах включат подсветку в цветах российского триколора.
Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции "Защитники Родины" Георгий Журавлев