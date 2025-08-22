В Петропавловской крепости в День флага развернули 50-метровый триколор

Фото ЗАКС.Ру

На территории Петропавловской крепости в День Государственного флага России 22 августа активисты из волонтерских объединений развернули российский триколор площадью полторы тысячи квадратных метров. За акцией наблюдали несколько сотен человек.

Церемонию с гигантским флагом организовал центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец". Во время мероприятия также прошли мастер-классы, например, по оригами, и выставка советского оружия.

Вечером 22 августа на стрелке Васильевского острова зажгут факелы Ростральных колонн, а на Дворцовом и Троицком мостах включат подсветку в цветах российского триколора.

Председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции "Защитники Родины" Георгий Журавлев

